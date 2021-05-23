محمد صبحي: سمير غانم أستاذي.. عمره ما اتخانق مع حد وعائلته مشرفة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الفنان محمد صبحي، الفنان الكبير سمير غانم، والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي.

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن": "سمير غانم حبيبي واعتبره أستاذي وزميلي وصديقي، ماشتغلناش مع بعض أبدا، لكن كانت علاقتي به علاقة جميلة".

أضاف: "سمير غانم عايز تعرفه كإنسان بص على أسرته، دي خريطة صنعها سمير مع الأستاذة اللي ربنا يشفيها دلال عبد العزيز، عيلة تشرف وعيلة جميلة وشكلها جميل، وماتسمعش صوتها ولا حسها".

تابع: "سمير غانم يكاد يكون الفنان الوحيد في الوسط الفني، الوحيد وتحتها 20 ألف خط، لم تكن هناك مشكلة بينه وبين أي زميل آخر، أتحداك تمسك مرة سمير غانم كان زعلان أو اتخانق مع حد، كلنا تتلمذنا على يده، كان رجل بسيط، وكان يحب الفن من أجل الضحك".

اختتم: "أقدم عزائي للأسرة الجميلة المحترمة المشرفة، دنيا وإيمي وحسن الرداد ورامي رضوان، وندعي بكل قوتنا للفنانة القديرة دلال عبدالعزيز إن ربنا يقومها بالسلامة".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس، وشيعت جنازته، أمس الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.