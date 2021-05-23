"علاقة عائلية بعيدة".. أول رد من أمينة خليل على حورية فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت الفنانة أمينة خليل، على التصريحات المتداولة للفنانة حورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "الحياة".

أشارت أمينة، في بيان لها، إلى أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهي ليست ابنة خالتها، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

تابعت أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.

وكانت الفنانة حورية فرغلي، قالت خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "الحياة"، إنه تجمعها صلة قرابة بالفنانة أمينة خليل، ورغم ذلك لم تسأل عليها خلال فترة معاناتها بسبب أنفها.

أضافت حورية: "أمينة صلة القرابة بينا أن والدتها تبقى بنت خالة مامتي، لكن هي مكلمتنيش خالص في فترة مرضي، وإحنا مش قريبين.. هي مفكرتش تسأل عليا، ولا جالي منها رسالة، ولا والدتها حاولت تكلم والدتي، وأنا معرفهاش كويس أوي".

اختتمت: "أنا عرفت أمينة لما جيت مصر وكبرت، وأنا قبلها في التمثيل وفرحت أنها بقت موجودة، لكن لما كنت بشوفها في الكوافير كان بيبقى في برود في التعامل".

وخضعت حورية فرغلي للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.