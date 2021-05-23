حورية فرغلي: والدي ووالدتي انفصلا بعد 48 ساعة من ولادتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن والدها ووالدتها انفصلا عن بعضهما بعد 48 ساعة من ولادتها، متابعة: "عمري ما شوفت أبويا مع أمي أبدا".

أضافت حورية، خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "الحياة"، "أبويا أستاذ جراح كبير أوي في الكويت وبقاله 50 سنة عايش هناك".

تابعت: "أبويا موقفش جنبي في العمليات ولا سأل عليّا، هو زعلان مني، ومكلمنيش من قبل ما أسافر، هو أول مرة يظهر في حياتي عام 2002".

وخضعت حورية فرغلي للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.