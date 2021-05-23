حورية فرغلي: صلة قرابة تجمعني بأمينة خليل.. ولم تسأل عليّ بفترة مرضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنه تجمعها صلة قرابة بالفنانة أمينة خليل، ورغم ذلك لم تسأل عليها خلال فترة معاناتها بسبب أنفها.

أضافت حورية، خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "الحياة"، "أمينة صلة القرابة بينا أن والدتها تبقى بنت خالة مامتي، لكن هي مكلمتنيش خالص في فترة مرضي، وإحنا مش قريبين".

تابعت: "هي مفكرتش تسأل عليا، ولا جالي منها رسالة، ولا والدتها حاولت تكلم والدتي، وأنا معرفهاش كويس أوي، أنا عرفتها لما جيت مصر وكبرت، وأنا قبلها في التمثيل وفرحت أنها بقت موجودة".

واصلت: "لما كنت بشوفها في الكوافير كان بيبقى في برود في التعامل".

وخضعت حورية فرغلي للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.