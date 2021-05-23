شكرا لقرائتكم خبر عن "هبعد" أحدث أغانى سامر أبو طالب بتوقيع عمر إسماعيل ومصطفى مدكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملحن والمطرب سامر أبو طالب في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم "هبعد" تنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية وهى من ألحانه وتوزيع عمر إسماعيل وكلمات مصطفى مدكور ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وشارك مؤخرًا سامر أبو طالب في تلحين اكثر من اغنية منها "باب الجمال" للكينج محمد منير وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

باب الجمال .. اول ما جت .. قفّلنا ترابيسو

والقلب مال .. واتفننت .. جدا في ترقيصه

قلبي اتهبل .. دُقّوا الطُبَل .. غنوا بقا وهيصو

توب الفرح مظبوط عليها .. قبل ماتقيسو

وادي اللي موش عاملينلو حساب .. العشق سكّرنا

واحنا اللي قولنا الحب عذاب .. وبيبانه سكّرنا

بنت اللذينة .. قدرت علينا .. سكنت ف افكارنا

وقف الزمان .. اول مابان .. الرمش ده وهدّى

والعقل طار .. عشنا ف حصار .. لما الجميل عدى

تاه الكلام ، والضمة قلبت فجأة عالشدة

وجابتنا لمس اكتاف خلاص .. خلصت اخر عدّة

سامر أبو طالب، ليس ملحنًا فقط ولكنه مطربًا وشارك في برنامج المسابقات الغنائية The Voice بموسمه الأول، وبعد خروجه من البرنامج طرح أكثر من أغنية أشهرها "احساس جديد" و"مستغربين"، ولحن للعديد من المطربين منهم إليسا في أغنية "سهرنا يا ليل"وحسين الجسمي ومحمد نور وهيثم سعيد في ألبوماتهم الجديدة، وأغنية "معدي الناس" للهضبة عمرو دياب.