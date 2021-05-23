شكرا لقرائتكم خبر عن "استنى" أحدث أغانى باسكال مشعلانى بتوقيع محمد رفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى من تسجيل أغنية باللهجة المصرية تحمل اسم "إستنى" من كلمات محمد رفاعى وألحان ملحم أبو شديد ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها خلال الفترة المقبلة .





وأعربت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على أغنية "جنان بجنان" التي طرحتها مؤخرًا تزامنًا مع الاحتفال بيوم عيد ميلادها، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات رمضان محمد وتوزيع شريف قاسم وألحان أحمد مصطفى.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الأغنية تحمل المزيد من البهجة والتفاؤل في ظل الظروف الصعبة التي عشناها من انتشار فيروس كورونا واحداث أليمة في لبنان، مشيرة إلى أن ظهورها على شكل شخصيات كرتونية كان الأنسب في تصوير الكليب، والتي استغرقت فيه وقت طويل من أجل ظهوره بهذا الشكل .





وتقول كلمات الأغنية :على فكره احلى ما في الحب جنانه، ما تيجي نتجنن ياحبيبي نتجنن، اصل انا قلبي تجنن بيك يا حبيبي يا حبيبي بتجنن والله بتجنن، ما تيجي نتجنن نتجنن ما تيجي نتجنن، دي الدنيا حلوتها ان نحنا مع بعض نتجنن يا حبيبي بتجنن يلا جنان بجنان خلينا نعيش اللحظه اللي تخلينا نطير من فوق الأرض، نرجع سوى طفلين يتشاقو وقلوبنا بالافراح يتلاقو نبقى انا وانت البعض، ما تيجي نتجنن نتجنن ما تيجي نتجنن، الدنيا تعبتنا قوي خالص ما تيجي نتجنن انا وانت يا حبيبي خلاص حاجه وحده، والحب جمعنا طب ايه هيمنعنا، نفضل كده مع بعض انا وانت حبيبي وايه اللي يمنعنا ما الحب جمعنا.

يذكر أن باسكال انتهت من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة وفى النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذى يضم 8 أغنيات.