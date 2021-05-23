محمد الفلاح - يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في مرمى الانتقاد بعد جنازة سمير غانم

الأحد 23 مايو 2021

شارك عدد كبير من نجمات الفن في حفل زفاف رجل الأعمال المصري علي جميل، الذي أقامه في مدينة الجونة مساء الجمعة.



ومن أبرز المشاركات في الحفل الفنانة ياسمين صبري زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ويسرا ونيللي كريم وليلى علوي ولبلبة وإلهام شاهين والراقصة جوهرة ولجين عمران.

أحيا حفل الزفاف كل من الفنان المصري عمرو دياب والفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان اللبناني راغب علامة.

وعقب نشر صور وفيديوهات من الحفل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وطالت الانتقادات يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي، لمشاركتهن في جنازة الفنان المصري الراحل سمير غانم صباحا، والرقص على أنغام عمرو دياب ليلا.

وسافر الفنانات إلى منتجع الجونة السياحي بمدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر، لحضور حفل الزفاف بعد ساعات من مشاركتهن في الجنازة.

واضطرت الفنانة يسرا إلى حظر التعليقات الخاصة بصورتها مع الفنان سمير غانم من مسلسل "شربات لوز"، والتي نشرتها عقب وفاته، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "أنستقرام"، ناعية إياه، وذلك على إثر الهجوم والانتقادات التي طالتها في الساعات الماضية من رواد السوشيال ميديا لارتدائها اللون الأسود في صباح يوم الجمعة خلال جنازة سمير غانم وبكائها عليه، وفي المساء ارتدت فستانا باللون الأحمر ورقصت رفقة عمرو دياب خلال حفل الزفاف.

واتهم فريق من نشطاء مواقع التواصل النجمات بتجاهل أحزان أسرة سمير غانم وعدم مراعاة مرض ومحنة زوجته دلال عبدالعزيز.

وطالب فريق آخر بضرورة مراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها أسرة الفنان الراحل.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا.

وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم مثل محمود حميدة، وهاني رمزي وإيناس الدغيدي.