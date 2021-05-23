شكرا لقرائتكم خبر عن الراحلان محمود عبد العزيز وسمير غانم في صورة من زمن الضحكة الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع والده الراحل النجم محمود عبد العزيز، والنجم الكبير الراحل سمير غانم، وشقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام".

ويبدو من الصورة التي نشرها عبد العزيز، أنها التُقطت منذ وقت قصير قبل وفاة والدة، وبحضور النجم الراحل سمير غانم الذى رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ84 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية.



بوست محمد محمود عبد العزيز

وكتب عبد العزيز على الصورة: "صوره من زمن كانت الضحكة فيه بتترسم على وشوشنا من غير مجهود، اللى قبلينا قالوا الزمن بينسّى وقالوا إن الحزن بيتولد كبير وبيصغر مع مرور الزمن، واضح إن الزمن اتغير.. الزمن ما نسانيش حاجة، وحزني اللى اتولد كبير، مع الزمن بيكبر ما بيصغرش، الحمد لله على كل حال، اللهم لا اعتراض، اللهم ارحم كل من رحلوا عنا وارحمنا وصبر قلب كل موجوع واشفى كل مريض ورد كل غائب وفرح كل حزين وفك كرب كل مكروب ولا تردنا إليك الا وأنت راض عنا يا رب العالمين.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللنجم الكبير سمير غانم ولكل من رحلوا عنا".