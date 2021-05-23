شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "Butter" لفريق BTS الكورى تحطم الرقم القياسى على يوتيوب فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطم الفريق الكورى الشهير BTS فى أول 24 ساعة من إصدار أغنيته الجديدة باللغة الإنجليزية "Butter"، حيث تخطت 100 مليون مشاهدة بحلول منتصف الليل على يوتيوب، وفقًا لما ذكره موقع variety.

وكانت فرقة BTS قد حققت الرقم القياسى السابق بأغنيتها المنفردة لعام 2020 Dynamite، وهى الأولى باللغة الإنجليزية بالكامل بلغ هذا الفيديو 101.1 مليون فى أول 24 ساعة، وفقًا لأرقام يوتيوب الرسمية، رغم أن عداد المشاهدات العامة بلغ 98.3 مليون.

واحتفظت BTS بالعديد من الأرقام القياسية لمشاهدتها على مدار 24 ساعة فى الماضى، مثل فيلم Boy With Luv الذى ظهر فيه Halsey فى أبريل 2019، والذى حصد 74.6 مليون مشاهدة فى أول يوم له.

أكدت الفرقة فى مؤتمر صحفى فى سيول أن أداءها الأول لأغنية "Butter" سيكون فى حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقى يوم الأحد 23 مايو، وقد تلقوا 4 ترشيحات - أكثرهم فى عام واحد - فى حفل توزيع الجوائز هذا العام فى الفئات التالية: أفضل ثنائى / مجموعة، أفضل فنان اجتماعى (للعام الخامس على التوالي)، أفضل فنان فى مبيعات الأغانى، والأغنية الأكثر مبيعًا لـ "Dynamite".