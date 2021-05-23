شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى: والدى انفصل عن والدتى وأنا عندى 48 ساعة ونادمة على مشهد الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حورية فرغلى، والدى انفصل عن والدتى وأنا عندى 48 ساعة، ولم يسأل عنى فى محنتى ولا أثناء إجراء العملية، وقد راهن من حوله أن العملية ستفشل، وهو أستاذ جراح في الكويت منذ 50 سنة، وكان أول ظهور له في حياتى عام 2002، وقام بمقاطعتى منذ فترة؛ لأنه كان دائما يرفض مساندتى فى أى مشكلة، وفى آخر مشكلة بينى وبين والدتى طلبت منه التدخل فرفض، فواجهته أنه لم يقف بجانبى فغضب منى ومن وقتها لم يرد على.

وأضافت الفنانة حورية فرغلي، أثناء استضافتها فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، والذى يذاع على قناة الحياة، أتمنى أن أمثل، ومن أكثر الأدوار التى أريد تقديمها دور حتشبسوت، وأتمنى الوقوف أمام كل الفنانين مثل السقا وكريم وأمير، وكذلك منى زكى وهند صبرى وغيرهم، ومن أفضل الفنانين الذين عملت معهم الفنان ماجد الكدوانى، ومن فنانين زمان كنت أتمنى العمل مع رشدى أباظه وعمر الشريف وأحمد مظهر وحسن يوسف.

وعن أقرب الأعمال لقلبها قالت: مسلسل "حكايات بنات" و"ساحرة الجنوب"، وندمت على تقديم مسلسل "دكتور أمراض نسا"، وأعدت لهم الأجر وقلت أننى اعتبرت هذا المسلسل ساقطا من حساباتى، ونادمة على مشهد الكمبيوتر فى "كلمنى شكرا"، ولكنه لم يكن موجودا فى السيناريو "وحطوني قدام الأمر الواقع".

وأضافت، تعرضت للسحر من قبل، فكنت مريضة لفترة، ووصل وزنى لـ49 كيلو، وأحضروا لى شيخ ووجد فى الزرع حاجة مدفونة بها كلام "حورية بنت نادية تصاب بالمرض، وتكون طريحة الفراش وتُحرم من الخلفه والزواج"، وأقرب أصدقائى رانيا محمود يس ولبلبة ومحمد يونس ومحمد الدسوقى.