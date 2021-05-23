شكرا لقرائتكم خبر عن حوريه فرغلى: مستحيل أن أنجب بسبب مرض وراثى فى الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حورية فرغلي، أثناء استضافتها فى برنامج "واحد من الناس"، والذى يذاع على قناة الحياة ويقدمه الإعلامى عمرو الليثى، أنها لا تنجب بسبب مرض وراثى، حيث قالت كان لدى ورم ليفى وأجريت عملية وأزلت سبعة أورام ليفية، وبعدها اكتشفوا أن لدى ورما داخل الرحم، وسألت الطبيبة هل إزالته له تأثير فأكدت أنه لا يؤثر على أى شيء، وبعد إجراء العملية قالت لى أن رحمى لا يمكن أن يحمل طفل وأننى من المستحيل أن أنجب.

وأضافت الفنانة حورية فرغلى: صديقتى منذ ثلاثين عاما بعدت عنى بعدما دخلت مجال التمثيل، ولا أعرف السبب إلى الآن، وبدأت تتحدث عنى بالسوء وتطلع أسرارى، هذا ما جعلني فى صدمة.

وتابعت كنت أشعر أننى لن أعود بعد العملية، ووصيت أخى وأمى أن أُدفن فى مصر، وكل ماأملك يذهب لبنات أخى، وكان أخى وبنته هم المرافقين معى فى المستشفى، وجاءت أمى بضعة أيام، ولكن بسبب الجو وكورونا جعلتها تعود مرة أخرى.

وأكدت الفنانة حوريه أنها بالتأكيد تتمنى أن تقابل شخصا فى حياتها وتتزوجه، ومن أهم مواصفاته أن يكون طيبا وصادقا ورومانسيا، ولكن المشكلة أننى دائما أقارن أى شخص بخطيبي الذى توفى، وفكرت فى تبنّى طفل، وكانت لدى خادمة وحملت من شخص وحكت لى مشكلتها وقلت لها سأتبنى الطفل بوجودك، وبالفعل عندما ولدت كان بمثابه ابنى وعندما كبر ووجدته متعلق بى أخذته وهربت.