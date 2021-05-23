شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان امرأة مكافحة بمنطقة شعبية في "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سلوى عثمان، إنه يتبقى لها يومان تصوير فى مسلسل «ورق التوت» لعدد كبير من الفنانين المشاركين بجانبها، والذى ينتمى إلى نوعية المسلسلات الـ45 حلقة.

وأكدت سلوى، أنها تجسد خلال الأحداث شخصية تدعى إقبال وتتكون أسرتها من بنت تدعى سامية والذى تقدم هذه الشخصية الفنانة ثراء جبيل وولدين آخرين، ولكل منهما فكر مختلف عن الأخر تكشفها الأحداث أثناء المشاهدة.



سلوي عثمان وأضافت سلوى، أن تبدأ الأحداث بتحملها المسئولية وذلك بعد وفاة زوجها، لتصبح المرأة التى تجيد التعامل مع الحياة بكل ما بها من معوقات وعراقيل، مشيرة بأن نجلها الكبير يعيش فى الخارج أما الثانى فهو شاب يرهقها نفسيًا وجسديًا لما له من أساليب يتبعها تخرج عن القانون وغيرها، معربة بأنها تصمد أمام هذه الرياح التى تمر بالصعاب فتقف صامدة مهما مر عليها من أزمات خوفًا من الصعوبات لتتجاوزه وتتخطاه لتضع الأمور فى نصابها الصحيح وغيرها. وقالت سلوى بأنها تعيش فى منطقة شعبية يحيطها شهامة ولاد البلد وصمود الأقوياء وعزة وكرامة المواطنين الشرفاء، فهى نموذج للشخصية الشعبية الذى تستخدم الموروثات والمفاهيم والمصطلحات النابعة من كافة المناطق الشعبية. وأوضحت سلوى، بأن هذه الحبكة التشويقية تدور حول اكاديمية للتعليم الفنى مضيفة، بأن ابنتها تدرس فى هذه الأكاديمية مشيرة ،بأنها تواجه تحديات إجتماعية مابين ابنتها وبين طلاب هذه الأكاديمية من حيث إختلاف العقائد الفكرية لكل منهما والمستوى المعيشى لديها وغيرها من الأحداث .



سلوى عثمان

كما أضافت سلوى قائلة: متحمسة جدًا للعمل في المسلسل، خاصةً وأن هناك تفاعل كبير بينها وبين فريق العمل، ومعربة عن سعادتها بهذه التجربة مع المخرج حسام على ، الذى يمتلك رؤية وفكر متجدد، من وضع المشاهدين فى حالة ذهول وفرحة وبكاء فى آن واحد، بسبب طريقة رصده للأحداث وغيرها.

مسلسل «ورق التوت» يتضمن مجموعة من الفنانين أبرزهم شريف سلامة ، ثراء جبيل ، سلوى عثمان ، معتز هشام ، خالد أنور ، مصطفى منصور ، سمر علام ، أحمد ثابت ، محمد أشرف ، تامر مجدى وأخرون، وهو من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادى سمير حنا، محمد فوزى عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أمانى أبو العينين، سمر طاهر، ومن إخراج حسام على.