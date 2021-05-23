حورية فرغلي: اشتغلت مع محمد رمضان فيلمين دون أن أتقاضى أجرا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن الفنان محمد رمضان طلب منها الوقوف بطلة أمامه في فيلم "عبده موتة"، ووافقت رغم أنه كان وجها جديدا، ثم شاركت أيضا معه في فيلم "قلب الأسد"، لافتة إلى أنها عملت بالفيلمين دون أن تتقاضي أجرا.

وأضافت "حورية"، خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "الحياة"، "أول فيلم كنت عايزة أساعده، وقولتله هدية مني، وفي الفيلم التاني كمان مأخدتش فلوس وقولت خلاص أنا مسامحة".

تابعت أنها كانت تقوم بتصوير فيلم "طلق صناعي"، وبالصدفة كان رمضان يقوم بتصوير مسلسل "الأسطورة" بجوارها، وذهبت إليه لتسلم عليه وتهرب من مقابلتها، مستكملة: "أنا مش زعلانة منه.. كفاية اللي هو فيه".

وخضعت حورية فرغلي للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.