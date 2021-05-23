مي سليم على البحر وسلاف فواخرجي داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلّقا: "أحسن جد".

دينا حايك

نشرت الفنانة دينا حايك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جريء.

راندا رياض

نشرت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على "مرجيحة" حول الورود.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل سيارتها.

محمد الشرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة زوجته راندا رياض.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على البحر، خلال عطلتها الصيفية.

هاجر الإبياري

نشرت هاجر الإبياري صورة تجمعها بزوجها الفنان محمد دياب، خلال قضاء عطلتهم الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.