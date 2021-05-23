لأول مرة من سنوات.. أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

توج أتليتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني بكرة القدم لأول مرة منذ 2014 بعد أن عدل تأخره إلى إنتصار 2-1 على مضيفه ريال بلد الوليد في آخر مباراة لهما هذا الموسم اليوم السبت. وتفوق أتليتيكو بنقطتين على ريال مدريد أقرب مطارديه ليفوز بالبطولة للمرة 11 في تاريخه.

وهذا اللقب الأول لأتلتيكو منذ عام 2014، والـ11 بتاريخ النادي.

ورغم تقدم بلد الوليد بهدف أوسكار بلانو في الشوط الأول د 18، إلا أن الأتلتي عاد في الشوط الثاني وقلب النتيجة بهدفين الأول للأرجنتيني آنخيل كوريا 57 ثم الأوروغوياني لويس سواريز 67.

أما ريال مدريد، فتخلف بدوره أمام فياريال بهدف سجله يريمي بينو (20)، قبل ان يرد بهدفين في الدقائق الأخيرة بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة (87) والكرواتي لوكا مودريتش (90+2).

ولم يتمكن بلد الوليد من تفادي الهبوط إلى الثانية بعد أن حلّ في المركز التاسع عشر، علماً أن مصيره لم يكن بين يديه إذ توجب عليه تحقيق مفاجأة والفوز على أتلتيكو، على أمل دعسة ناقصة من إلتشي السابع عشر الفائز على أتلتيك بلباو 2-صفر أو هويسكا الثامن عشر والذي سقط بدوره إلى الثانية بتعادله سلباً مع فالنسيا.