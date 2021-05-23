محمد الفلاح - دلال عبدالعزيز تهزم كورونا ولا تعلم بوفاة سمير غانم

الأحد 23 مايو 2021

كشف الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم، لافتا إلى أنها شفيت من فيروس كورونا.



وقال رامي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية ا.دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي ا.سمير غانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك)".

وتوفي الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز الـ84 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية.

وكانت الحالة الصحية للفنان سمير غانم تدهورت منذ أيام، وتم نقله على إثرها إلى أحد مستشفيات المهندسين، بسبب مشاكل صحية في الكلى، علاوة على إصابته بفيروس كورونا المستجد.