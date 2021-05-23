شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي: محمد رمضان لم يسأل عني رغم إني وقفت جنبه وذهبت لدكتور نفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حورية فرغلى، إنها لم تُدعَ إلى أى مناسبة فى الوسط الفنى، سواء أعياد ميلاد أو مهرجانات، منذ بدأت مشوارها الفنى، وقالت: أعتقد أن ذلك لأننى ليس من محبى الشلل فى الوسط، وأن طريقتى لا تعجبهم عادة، فأنا لى ضوابط معينة تحكمنى، فلا أستطيع أن أتأخر خارج المنزل.

وأضافت الفنانة حورية فرغلى، خلال استضافتها فى برنامج "واحد من الناس" والذى يذاع على قناة الحياة ويقدمه الإعلامى عمرو الليثى: "وقفت بجانب محمد رمضان فى فيلمى قلب الأسد وعبده موتة، عندما كان يبحث عن بطلة أمامه، وساعدته فى ذلك دون أجر، وبمرور الوقت كنا نصور فى نفس المكان وذهبت لأسلم عليه وقالولى: "أصله بيغير هدومه" ولم يسأل عليّ فى محنتى، ولا أريد أن أقول له شيئا، يكفى ما هو فيه الآن.

وتابعت: أمينة خليل على الرغم من صلة القرابة بيننا إلا أنها لم تسأل عنى قط فى محنتى ولا والدتها التى تعد ابنة خالة والدتى، ولا توجد خلافات بيننا ولكن عادة لقاءاتنا كان بها شيء من البرود.

واستطردت: ذهبت لدكتور نفسي فى أمريكا، وكنت أدعو الله أن أموت وكنت أسأل نفسي "أنا عايشة ليه" فبعد وفاة خطيبى الذى كان حب عمرى، ومن بعده والدي، تزوجت لمدة ثلاثة أشهر بناء على رغبة والدتى، ثم انفصلت، واتخطبت بعدها، ولكن فسخ الخطوبة، بعدما شاهد مشهد الكمبيوتر فى فيلم كلمنى شكرا.

وقد سبق وحصل ”الخليج 365”، على صور خاصة للنجمة حورية فرغلى بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية فى أنفها فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة إعادتها لشكلها الطبيعى بعد معاناتها الكبيرة لسنوات؛ بسبب أخطاء طبية من بعض الأطباء، وظهرت النجمة حورية فرغلى بعد الانتهاء من العمليات التى أجرتها بأنفها بحالة جيدة ورسمت الابتسامة على وجهها بعد نجاح هذه العمليات.