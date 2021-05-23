شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي: شائعات وفاتى أكثر ما أزعجنى على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حورية فرغلى عن الحادثة التى تعرضت لها وتسببت فى كسر أنفها: كانت صدمة كبيرة فى حياتى حيث أُصِبت بكسر فى الأنف وديسك فى إحدى بطولات الفروسية والتى كنت أمثل مصر فيها، وهذه الإصابة منعتنى من المشاركة فى أى أولمبياد، وشكل أنفى كان ليس طبيعيًّا، ولكن لم يكن شكلها يضايقنى حينها، ولكن بدأت تحدث مشاكل فى التنفس وذهبت للطبيب وبدأت رحلة عمليات فى عدد كبير من البلاد، مثل فرنسا وألمانيا والنمسا والدنمارك ومصر ما يقرب من 11 عملية، وكل عملية كانت "تخرب" العملية التى سبقتها.

وأضافت الفنانة حورية فرغلى، خلال استضافتها فى برنامج "واحد من الناس" والذى يذاع على قناة الحياة ويقدمه الإعلامى عمرو الليثى: ظللت ما يقرب من عامين لا أنظر لنفسي فى المرآة، وأى صديق لى بدأ يشعر أن شكلى تغير ولا توجد فائدة من ورائى بعد عنى، وهاتفى لم يرن لأسابيع، حتى علمت بدكتور حسام فودة فى مصر، وعندما ذهبت له قال لى إن هناك طبيبا واحدا فى العالم هو من يستطيع معالجتى، وهذا الطبيب موجود فى شيكاغو.

وتابعت الفنانة حورية فرغلى: بعت الفيلا الخاصة بى وسافرت، وكنت متخيلة أننى سأجرى العملية وأعود فورا، ولكنى وجدت الموضوع خطيرا وقمت بإجراء 4 عمليات وأنا فى أمريكا، ووجدت العديد من الأخبار المتداولة عن وفاتى وهذا أحزننى وأزعجني جدا، والفنانة رانيا محمود يس هى أقرب صديقة لى وكانت دائما تخرج لترد على هذه الشائعات بدلا منى ، وتعرضت للتنمر، وبعد لقائى مع ”الخليج 365” وجدت العديد من الفنانين الذين لم أتخيل أن يتحدثوا معى اتصلوا بى.