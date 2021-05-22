هالة صدقي تحرج زميلاتها: اعتذرت عن حفل الزفاف احتراما لوفاة سمير غانم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، أنها شاركت في جنازة الفنان سمير غانم، رغم أنها جاءت من دبي إلى مصر خصيصًا لحضور حفل زفاف.

وأشارت إلى أنها اعتذرت عن عدم حضور حفل زفاف، الجمعة، احترامًا لوفاة غانم ولمشاعر صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي كانت لا تفوت فرصة لأداء الواجب.

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في مصر، الجمعة، لحضور عدد كبير من الفنانات حفل زفاف أحد أبناء رجال الأعمال المصريين، عقب حضورهم جنازة الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي متأثرا بإصابته بكورونا.





وتابعت هالة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك": "أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح".

ونشرت هالة صورة تجمع الفنانة دلال عبدالعزيز مع زميلتيها رجاء الجداوي وميرفت أمين وقالت: "كما هو معروف في الوسط الفني إن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض".

وواصلت: "فِي يوم سألت رجاء.. يا رجاء إنتي ليه بتروحي لكل من هب ودب حتى لو علاقتك بيهم مش قوية وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهومش؟ كانت تقولي علشان في عزائي عايزة الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقى عزاء كبير".

وأضافت: "تتركنا رجاء في ظروف الكورونا وأصدقائها المقربين جدا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها".



وتابعت: "دلال حضرت عزاء مصر كلها وأهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشرة عمرها لم تحضره ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة، وأنها الوحيدة اللي ماودعتهوش.. اوعى تحسبها أبدا، سيبها على ربنا واللي رايده هيكون، الإنسان مسير وغير مخير، الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك".