شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يرشح توم هاردى لخلافته بلعب شخصية "ولفرين" فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى هيو جاكمان عن الممثل الذى يحب رؤيته يلعب شخصيته الشهيرة "ولفرين" الذى حقق بها نجاحًا كبيرًا، حالة تقديمها من جديد وذلك خلال تصريحات له تناقلتها المواقع الأجنبية مثل menshealth حيث أجاب على السؤال بعدما وصفه بانه صعب للغاية قائلاً: "أعتقد أن توم هاردى أصغر مني بسنوات تجعله مؤهل للعب الشخصية في المستقبل، خاصة أنه يتمتع بسمات عديدة تميزه وتجعله مؤهل للعب الشخصية بامتياز".



هيو جاكمان وتوم هاردى

وأضاف أن سنه حاليًا ربما لم يعد يؤهله للعب الشخصية من جديد في سلسلة أفلام أخرى بأنه لا يزال يكن لشخصية لوجان احتراماً ومحبة كبيرة خاصة أن تلك الشخصية التي ساهمت في صنع نجوميته الكبيرة.

على جانب آخر كشف النجم هيو جاكمان قبل أيام عن الطريقة الذى يحافظ بها على لياقته البدنية بصورة عالية رغم وصوله لعامه الـ 52، حيث رصدته عدسات المصورين وهو يواصل تمريناته الرياضية الصارمة من أجل الحفاظ على لياقته البدنية بصورة مميزة، وذلك بعدما بلغ عامه الـ52 من عمره، مثلما ذكر موقع الديلى ميل خلال تقرير له مؤخرًا ظهر فيه الممثل العالمى بأكثر من صورة وسط مياه البحر.

وأكد التقرير أن بطل سلسلة أفلام أكس مان السابق، لم يتواجد في بحار "هامبتون" من أجل السباحة والاستمتاع بالمياه فحسب، وإنما تواجد لغرض ممارسة طقوسه الرياضية بها، من خلال الركض في المياه، وهو الأسلوب الذى يتبعه منذ سنوات، وأكد في وقت سابق أنه يحافظ به على جسده بصورة مثالية.