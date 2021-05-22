شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يزيل الستار عن كواليس جديدة لفيلمه Aladdin بعد عامين من طرحه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي من أصول مصرية مينا مسعود، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو من وراء كواليس فيلمه العالمي Aladdin، الذى شارك في بطولته مع النجم العالمي ويل سميث، وعرض منذ عامين في صالات السينما العالمية بجميع أنحاء العالم وحقق إيرادات ضخمة.

ونشر مسعود صاحب شخصية "علاء الدين"، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، من وراء كواليس تصوير الفيلم تعرض لأول مرة بمناسبة مرور عامين على عرض الفيلم الذي نجح في تحقيق شعبية كبيرة له.

وكتب مسعود على مقطع الفيديو الذى وصلت مدته لأكثر من دقيقتين ونصف، "بعد سنتين، نظرة من خلف الكواليس، نأمل أن نتمكن من القيام بذلك مرة آخري قريباً"

وتم إعادة إنتاج فيلم Aladdin عن قصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى، ونجح في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و50 مليون دولار خلال فترة عرضه، وانقسمت الإيرادات بين 355 مليون و 559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 695 مليون و 134 ألف دولار أمريكى حول العالم.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.