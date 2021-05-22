شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب مدافعًا عن الفنانين: لو مت وفى فرح ابقى روحوه وأنا هابقى مبسوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع السيناريست تامر حبيب، عن الفنانين الذين تعرضوا للهجوم من مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ذهابهم لأحد الأفراح بمدينة الجونة، بعد أن حضروا جنازة الفنان الكبير سمير غانم.



وكتب تامر حبيب على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "طيب أنا فعلاً حزين وموجوع علي وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وارجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي، حد عايز حاجة؟.





وكتب منشور آخر على نفس حسابه قائلا: "أوصي كل اللي بيحبوني وهايزعلوا عليا، يوم ما أموت ويبقوا حزاني من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فورًا، وأنا هابقي مبسوط قوي".

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، أول أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وشيع جثمانه من مسجد المشير طنطاوى باتلجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.