شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان الشاب خالد أنور إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصى على إنستجرام من خلال فيديو بثه عبر خاصية "ستورى".

وشارك خالد أنور في السباق الرمضانى الماضى، فى مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد عادل إمام الذى أشاد بأدائه ضمن أحداث المسلسل، مشيرا إلى أنه فاجئه وقدم دورًا جديدًا عليه ضمن أحداث المسلسل وأبدع فيه ببراعة، قائلا: "حسن الخلق، خالد أنور مفاجئنى بصراحة، عامل دور جديد عليه وأبدع فيه، جامد يا خالود، أحلى أحلى عليك".

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجى.