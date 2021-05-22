كيف علّقت هالة صدقي على ظهور نجمات الفن في حفل زفاف يوم جنازة سمير غانم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

دافعت الفنانة هالة صدقي، عن نجمات الفن اللاتي أثار ظهورهن في حفل زفاف بالجونة، مساء أمس الجمعة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في نفس يوم تشييع جثمان الفنان الكبير سمير غانم إلى مثواه الأخير.

وكتبت صدقي، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب، الفرح يوم في العمر وخصوصا لو حد عزيز عليه جدا ومنتظر أشاركه اللحظه دي، المعروف جدا أن أي فنان وأولهم الفنان سمير غانم وينزل يعرض ويضحك ويسعد جمهوره، لكن قلبه من جوه كله حزن، وأكبر مثال العظيم عادل إمام دفن مصطفى متولي صاحبه وجوز أخته الظهر ونزل يعرض بالليل، وبعد ما نزلت الستارة انهار، ومش عادل بس لا في غيره وغيره وغيره".

أضافت: "للأسف الفنان بيبقى مطلوب منه فوق طاقته وأصحابه وحبايبه منتظرين منه أكتر، عمر الحزن ما كان بلون الأسود أو البكاء، ولاد سمير النهاردة مؤكد لابسين ملون علشان مامتهم ماتعرفش باللي هما فيه، هل ده معناه أنهم مش زعلانين ومقهورين على باباهم، وهي قدرات ممكن حد يقدر يتغلب على أحزانه وناس لا".

تابعت: "على فكرة أنا مكنتش معزومة على الفرح اللي زملائي كانوا فيه، كنت معزومة في فرح تاني خالص، والنهارده كمان كان عندي فرح حد من أعز أصدقائي، كلنا عارفين الأصول أن لما حد يموت نقفل التلفزيون وبلاش مزيكا وحاجات كلنا عارفينها، لكن للأسف في ظروف خارجة عن الإرادة وبدل ما نحاسب البشر وإحنا عندنا رب هو المسئول عن اللي في القلوب".

اختتمت: "ندعي للزميلة والأخت العزيزة دلال أن ربنا يقومها بألف سلامة وترجع لبيتها وولادها وتتحمل فراقها لحبيب عمرها.. شكرا لتفهمكم".

وكان قد أثار ظهور عدد من نجمات الفن في حفل زفاف بالجونة، مساء أمس الجمعة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان سمير غانم إلى مثواه الأخير في اليوم نفسه.

وظهرت الفنانات ياسمين صبري ونيللي كريم والراقصة جوهرة ويسرا، والأخيرة ترقص مع الفنان عمرو دياب على أغنية "نور العين" بحفل الزفاف الذي أقيم في الجونة.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس، وشيعت جنازته، أمس الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.