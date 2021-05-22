خاص | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها أحد الأفراح بعد جنازة سمير غانم‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً شديداً على الفنانات، إلهام شاهين ويسرا وليلى علوي، بعد تداول صور من أحد الأفراح بالجونة، بعد ساعات من حضورهن جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، علقت على الصور وقالت: "الصور ليست من حفل زفاف، بل من عشاء في مطعم بالجونة مع ضيوف من سوريا، قبل الوفاة بيوم، وبمجرد علمنا بخبر الوفاة نزلنا فورًا للقاهرة وحضرنا الجنازة والدفنة. الله يرحمه".

ورداً على الهجوم الذي تعرضت له، قالت إلهام: "تعليقي، أن هذا شيء لا يخص أحد، والناس اللي بتتسلى على السوشيال ميديا، كل واحد ينشغل بنفسه وليس بالآخرين. ناس فاضية ومريضة نفسيًّا".

وتعرضت الفنانات، إلهام شاهين ويسرا وليلى علوي للهجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى تواجدهن في أحد الأفراح، مساء أمس الجمعة، بعد ساعات من المشاركة في صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير غانم، والتي أقيمت بمسجد المشير طنطاوي.