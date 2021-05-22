تعافي دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.. ورامي رضوان: لم نبلغها بوفاة سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الإعلامي رامي رضوان، تعافي حماته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا منذ أيام.

وكتب رامي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز.. سلبي كورونا منذ أيام.. والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم.. نعم، لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك".

أضاف: "لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس، وشيعت جنازته، أمس الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.