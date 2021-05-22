وصية تامر حبيب بعد ظهور نجمات الفن في حفل زفاف يوم جنازة سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف السيناريست تامر حبيب، مساء السبت، عن وصيته لكل محبيه يوم وفاته.

وكتب حبيب، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أوصي كل اللي بيحبوني وهايزعلوا عليا، يوم ما أموت ويبقوا حزانا من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فورا.. وأنا هبقى مبسوط قوي".

وكتب تامر حبيب في وقت سابق اليوم عبر "فيسبوك": "طيب، أنا فعلا حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح، وأرجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي.. حد عايز حاجة؟".

وكان قد أثار ظهور عدد من نجمات الفن في حفل زفاف بالجونة، مساء أمس الجمعة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان سمير غانم إلى مثواه الأخير في اليوم نفسه.

وظهرت الفنانات ياسمين صبري ونيللي كريم والراقصة جوهرة ويسرا، والأخيرة ترقص مع الفنان عمرو دياب على أغنية "نور العين" بحفل الزفاف الذي أقيم في الجونة.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس، وشيعت جنازته، أمس الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.