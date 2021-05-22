شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس بوند يعطل صفقة شراء استوديوهات MGM بقيمة 9 مليارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية الجديدة، عن تعطل صفقة أمازون لشراء أستوديوهات Metro-Goldwyn-Mayer بقيمة 9 مليارات دولار، ويرجع السبب الى أن سلسلة أفلام جيمس بوند.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الصفقة البالغة 9 مليارات دولار، مهددة بالفشل، بعد أن كشف عدد من المطلعون في سوق الصناعة أن القيمة الحقيقة لتلك الصفقة تتراوح ما بين 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، مشيرين إلى أن سبب التعطل في إتمام الصفقة هو امتياز 007 الذى تتمتع به تلك الاستوديوهات التي تشارك في عملية إنتاج جميع أفلام السلسة منذ انطلاقها عام 1962.

وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة أن أمازون رفعت قيمة الصفقة من أجل الاستحواذ على حقوق انتاج سلسلة أفلام جيمس بوند في المستقبل، وهو ما لفت انتباه الكثيرين وهدد فشل الصفقة في حال عدم إتمام عملية الإنتاج التي سيقر فيها ورثة بروكولي ورؤساء Eon Productions، باربرا بروكولي وشقيقها مايكل جي ويلسون.

ووفقًا لتقرير نقله موقع the verege فإن MGM معروضة للبيع منذ ديسمبر 2020، وتأتي صفقة أمازون لتحفز المنافسة لاسيما مع الإعلان المفاجئ لعملاق إعلامي جديد بعد إعلان AT&T إجراؤها محادثات للاندماج مع Discovery.

ويأتى ذلك علي الرغم من إشارة التقرير إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق بين أمازون و MGM لاسيما مع ندرة المعلومات المتوفرة بهذا الشأن.

كانت صحيفة الجارديان قد ذكرت في ديسمبر 2020، أن MGM لديها مكتبة تضم 4000 فيلم و 17000 ساعة من التلفزيون.