شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: دلال عبد العزيز تعبانة ولا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بسبب معاناتها مع فيروس كورونا المستجد، وعن حقيقة معرفتها بخبر وفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم أم ما زالت لا تعلم بهذا الأمر.

وقالت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنانة دلال عبد العزيز تعبانة وحالتها الصحية ما زالت كما هي ومتواجدة بالمستشفى، ولم نخبرها بخبر وفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم حتى الآن لحين تعافيها إن شاء الله وخروجها من المستشفى".

وأضافت إلهام شاهين: "إحنا مش عاوزين دلال عبد العزيز تعرف خبر وفاة سمير غانم في الوقت الحالي لغاية لما تبقى كويسة وتخرج بالسلامة، لأن الحزن بيقلل من المناعة وإحنا مش ناقصين إنها تتعب أكتر مما هي عليه، وطبعا الله يكون في عون أفراد العائلة كلها، ويارب يشفيها ويعافيها وتخرج لنا بالسلامة يارب.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، الخميس الماضى، عن عمر يناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وشيع جثمانه من مسجد المشير طنطاوى باتلجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.