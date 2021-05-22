شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات حية رغم غياب أصحابها.. سمير غانم يرحل ويترك "فطوطة" ويونس شلبي ودع "بوجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن رحيل النجم سمير غانم مجرد رحيل فنان قدم أعمالًا مبهجة عبر سنوات مضت، بل هو فقدان لضلع مهم من ضلوع الفن فى مصر، ولم يقتصر الحزن على أسرته والمقربين منه فقط بل شعر المصريون أن شخصًا من ذويهم رحل وبقيت ذكريات لا يمكن نسيانها، ورغم الرحيل ما زالت شخصياته التى جسدها وعايشناها وتعلقنا بها باقية وأصبحت جزءا من عمر مضى ليته يعود.

سمير غانم يرحل ويترك "فطوطة"

رحل سمير غانم وترك لنا فطوطة، تلك الشخصية التى ما زالت حاضرة بشكلها وصوتها وإفيهاتها، وهى شخصية خيالية كوميدية قدمها سمير غانم من خلال الفوازير التى حملت نفس الاسم وعرضت خلال شهر رمضان من عام 1982، وصمم ببراعة فى هيئته إذ كان قزمًا يرتدى بذلة خضراء وحذاء أصفر كبير، وله شعر كثيف، وصممت ملابسه المصممة وداد عطية .

وقدم الفنان سمير غانم 3 مواسم من فوازير فطوطة، منها "فطوطة حول العالم" وفوازير الشخصيات، قبل الظهور مجددا فى مسلسل الرسوم المتحركة "فطوطة وتيتا مظبوطة" فى موسم رمضان عام 2010، ثم عادت فوازير فطوطة من جديد عبر الإذاعة فى موسم رمضان 2016.

وفى حوار نادر، تطرق سمير غانم للحديث عن شخصية «فطوطة» الشهيرة، مؤكدًا أنها سببت له مشاكل نفسية إذ ينادى عليه الناس فى الشارع باسم «فطوطة»، مشيرًا إلى أنه يشعر بالضيق عند سماع هذا الاسم فى الشارع، قائلا: «شخصية فطوطة تعبانى نفسيا فى الشارع، الناس فى الشارع بتقولى فطوطة وبحس إن أنا عيل، بس مبتضايقش أوى لأن فطوطة ده أنا، وهى مجرد شخصية طلعت بالصدفة».

يونس شلبي ودع "بوجى"

لم تكن شخصية فطوطة الوحيدة التى بقيت رغم رحيل صاحبها، فمن منا ينسى "بوجى" المسلسل الأشهر فى رمضان "بوجى وطمطم" والتى قدمها الفنان الراحل يونس شلبى وشكّل بها وجدان الأطفال من هذا الجيل خلال 18 جزءًا، فكلنا نسرح بخيالنا ونقول فى أنفسنا: "يا ليت أيام بوجى وطمطم تعود من جديد"، ورغم تقديم نسخة من المسلسل بعد وفاة يونس شلبى بصوت ممثل آخر إلا أنها لم تلق نفس النجاح لتعوّد الجمهور على مشاهدة الشخصية بصوت الفنان الراحل.

كان "بوجى وطمطم" له تأثير كبير فى ثقافة الطفل المصرى وكان الصغار والكبار على حد سواء يشاهدونه، وكان له الفضل فى ارتباط الطفل المصرى بسلوكيات إيجابية مصرية فى مقابل مواجهة الثقافات الغربية.

ضحكة من القلب مع "ذكية زكريا"

كما ارتبط الجمهور المصرى والعربى بشخصية "زكية ذكريا" التى قدمها الفنان الراحل إبراهيم نصر صاحب أشهر برنامج مقالب "الكاميرا الخفية" .

ويحكى نصر فى أحد لقاءاته عن ظهور الشخصية ويقول إنه حينما شعر بأنه قدم كل شئ بشخصيته كرجل كان عليه أن يجد البديل، وقال نصر إنه كان متواجدا مع صديق له يعمل بأحد البنوك، ويتحدث معه عن الشخصية وفوجئ به يطلب حضور إحدى العاملات وتدعى زكية، فاستوحى منها شكل الشخصية.

وأضاف أنه شاهدها على الحقيقة، وكانت مثلما قدمها بنفس طريقة وضع المكياج وتحمل حقيبة بها خضروات، قائلة "يعنى كدة تفضحنى". لافتا إلى أنه عرض الأمر على المنتج وأعجب بالشخصية كثيرا وتحمس لها، وقاموا بتنفيذها على الفور، وصنع المكياج الخاص بها، مؤكدا أن الشخصية حققت نجاحا كبيرا، استثمره فى العديد من أعماله.