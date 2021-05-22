شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصويره فيلم "لوثر" لـ إدريس ألبا فى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى إدريس ألبا أن إنتاج فيلم "لوثر" الذى طال انتظاره من المقرر أن يبدأ فى سبتمبر المقبل، حسبما ذكر موقع Variety.

قال ألبا: نبدأ الإنتاج، فى سبتمبر وأنا متحمس جدًا لذلك، لقد مر وقت طويل على ذلك، نحن قريبون جدًا جدًا من جذب الضوء الأخضر للإنتاج".

وفى معرض مناقشة الفيلم العام الماضي، قال إدريس إلبا إن "السماء هى الحد" من حيث ما يمكن أن يحققه لوثر كفيلم، وكنت أتمنى تصوير هذا العمل التليفزيونى كفيلم سينمائى وهذا ما سيحدث وأنا سعيد لذلك.

فى وقت سابق من هذا العام، تعرض لوثر لانتقادات بسبب "افتقاده الأصالة" من قبل رئيسة التنوع الإبداعى فى بى بى سي، ميراندا وايلاند، بسبب الافتقار إلى تمثيل الثقافة السوداء.

قالت وايلاند: "عندما ظهرت لأول مرة أحب الجميع حقيقة أن إدريس إلبا كان هناك - بطل شخصية سوداء قوية حقًا".

"لقد وقعنا جميعًا فى حبه من لم يفعل، أليس كذلك؟ ولكن بعد أن دخلت فى السلسلة الثانية، لديك نوع من الإعجاب، حسنًا، ليس لديه أى أصدقاء من السود، فهو لا يأكل أى طعام كاريبي، وهذا لا يشعر بالأصالة".

وكان النجم العالمى إدريس إلبا، وزوجته سابرينا دوور، قد مرا بعام شديد الصعوبة بسبب تعرضه وزوجته للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى، والمعاناة بسبب عزله فى الحجر الصحي، وتذكر إدريس إلبا، هذه الأزمات خلال احتفاله بعيد زواجه على سابرينا دوور، وحرص على الاعتراف بأن العام الماضى كان من أصعب الأعوام فى حياته.