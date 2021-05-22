شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم F9 يحقق إيرادات 127 مليون دولار في الافتتاحية وتوقعات تصل لـ160 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والحركة Fast and Furious 9، إيرادات ضخمة وصلت لحوالى 127 مليون دولار عالميًا في الافتتاحية الأولى للفيلم الذي ينتظره عدد كبير من عشاق السلسلة الأشهر في العقود الأخيرة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الجزء التاسع من السلسلة حقق 127 مليون دولار بالرغم من التحديات التي فرضها فيروس كورونا على قطاع السينما، ويقترب من تحقيق التوقيعات الأولية التي حددتها الشركة المنتجة بوصول الإيرادات لـ 160 مليون دولار في الافتتاحية ليسجل أكبر افتتاحية إيرادات وسط تفشي وباء كورونا.

فيلم Fast and Furious 9، يعرض في ثمانية أسواق عالميًا، منهم كوريا وهونج كونج وروسيا، والإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والصين، وحققت الأخيرة بمفردها 105 ملايين دولار في الافتتاحية بما يعادل 680 مليون يوان صيني.

وشهد الفيلم العديد من التأجيلات والتغيرات في موعد العرض، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021.