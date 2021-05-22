شكرا لقرائتكم خبر عن "أي حاجة ضدنا الناس تشبع فيها لطم".. إلهام شاهين تكشف حقيقة حضور فرح بعد جنازة سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عن حقيقة الصورة المتداولة لها بصحبة الفنانة الكبيرة ليلى علوى، على مواقع التواصل الاجتماعى، والتي اتهمها فيها بذهابها لحفل زفاف في مدينة الجونة عقب حضورها جنازة الفنان سمير غانم والذى شيعت جنازته ظهر أمس من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الصورة دى فعلاً كانت في الجونة ولكنها كانت قبل الجنازة بيوم ولم يكن نعلم بخبر وفاة سمير غانم وعندما علمنا بالخبر نزلنا للقاهرة للمشاركة في تشييع الجثمان ومواساة أسرته.

وأضافت إلهام شاهين: "الصورة المتداولة هي صورة تم التقاطها قبل وفاة سمير غانم في أحد المطاعم في مدينة الجونة واللى كان عبارة عن حفل عشاء للضيوف الذين أتوا لحضور حفل الزفاف وكلهم أصدقائى من سوريا، وحضرنا معهم حفل العشاء ولم نستطع أن نحضر حفل الزفاف بعد علمنا بخبر وفاة سمير غانم فاضطرينا للنزول للقاهرة فجأة، كما رأيتمونا في الجنازة والمقابر".

وتابعت إلهام شاهين: "واضح أن الصورة نزلت في آخر نهار نفس اليوم والناس افتكرتها اننا خلصنا الجنازة وروحنا الفرح، وحتى اللى راح الفرح إيه المشكلة في كدة، إحنا بيكون الفنان على المسرح ويعلم بخبر وفاة والده أو والدته وبيستكمل العرض ويضحك الناس، فهل هو مش زعلان على أبوه أو أمه، الحزن ده حاجة تانية خالص.

وهاجمت الفنانة إلهام شاهين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "أى حاجة ضد الفنانين وخلاص والناس تشبع فيها لطم، وحتى لو حصل وأننا روحنا فرح، هما مالهم ودخلهم ايه بعلاقتى بزميلى ولا حزنى عليه أو عدم حزنى عليه، دى مسألة خاصة جدًا، ودى سخافة زيادة عن اللزوم".

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، أول أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وشيع جثمانه من مسجد المشير طنطاوى باتلجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.