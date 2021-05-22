كيف علّق محمد العدل على ظهور نجمات الفن في حفلي زفاف يوم جنازة سمير غانم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد المنتج محمد العدل، أنه "لو تم تخيير الفنان الكبير الراحل سمير غانم بين الحزن والسعادة لاختار الأخيرة".

وكتب العدل، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لو سألوا سمير غانم نفسه بين الجلوس حزنا أو تستمر الحياة.. لاختار استمرار الحياة وسعادة البشر".

أضاف: "لا تزايدوا على الآخرين.. ليس معنى حضورهم فرح أنهم لم يحزنوا على الرحيل".

وكان قد أثار ظهور عدد من نجمات الفن في حفلي زفاف بالجونة والتجمع الخامس، مساء أمس الجمعة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان سمير غانم إلى مثواه الأخير في اليوم نفسه.

وظهرت الفنانات ياسمين صبري ونيللي كريم والراقصة جوهرة ويسرا، والأخيرة ترقص مع الفنان عمرو دياب على أغنية "نور العين" بحفل الزفاف الذي أقيم في الجونة. بينما ظهرت ليلى علوي وإلهام شاهين في حفل زفاف آخر بالتجمع الخامس أحياه راغب علامة، ونانسي عجرم.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس، وشيعت جنازته، أمس الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

