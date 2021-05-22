محمد عطية ينشر صورة رفقة خطيبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد عطية صورة تجمعه بخطيبته ميرنا الهلباوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصورة خلال رحلتهما بمدينة "دهب".

وعلق محمد عطية على الصورة "استمتع بكل لحظة معك".

وأعلن الفنان محمد عطية، في نوفمبر الماضي، خطبته رسميا للمدونة ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي.

محمد عطية، بدأ حياته الفنية بعدما نجح في في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي"، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة العديد من الأفلام بينها: "درس خصوصي، عليا الطرب بالتلاتة"، وكانت أخر أعماله كليب "حكاية جديدة".