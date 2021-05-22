تامر حبيب يكشف سبب غيابه عن جنازة سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب السيناريست تامر حبيب عن حزنه الشديد لرحيل الفنان سمير غانم.

وكشف "حبيب" عن سبب عدم حضوره جنازة الراحل سمير غانم، وكتب منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :" طيب، أنا فعلاً حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح، وأرجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي... حد عايز حاجة ؟".

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.