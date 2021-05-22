بالصور- أحدث ظهور لحورية فرغلي بعد نجاح الجراحة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن قيام المركز بزيارة خاصة لتهنئة الفنانة حورية فرغلي على نجاح العمليات الجراحية التي أجرتها في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا وعودتها إلى مصر.

ونشر دانيال، صورا من زيارته لـ"حورية" عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "قام المركز الكاثوليكي المصري للسينما بزيارة خاصة لتهنئة الفنانة الرائعة والمحبة والقديرة وصاحبة القلب النقي حورية فرغلي على نجاح العملية وعودتها بسلام".

أضاف: "نطلب من الله أن يغمرها ببركاته وخيراته ويحفظها من أي سوء".

حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.

وكان المركز الكاثوليكي كرم حورية فرغلي في فبراير 2019، عن جائزة أحسن ممثلة عن فيلم "طلق صناعي".