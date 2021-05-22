هكذا نعت شيرين عبد الوهاب الراحل سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الفنان سمير غانم، الذي رحل الخميس بعد صراع مع المرض.

ونشرت "شيرين" صورة سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :"إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبر أهلك وملايين من محبينك اللي ياما رسمت على وشوشهم ضحكة، مع السلامة يا حبيب الابتسامة والسعادة".

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.