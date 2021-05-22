حسن الرداد يعلق على رحيل سمير غانم: "عاش ومات نسمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حسن الرداد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يعلق بها على وفاة الفنان سمير غانم.

وحملت اللافته جملة: "أول مرة سمير غانم يعمل حاجة تزعلنا".

وعلق الرداد: "فعلا، عاش ومات نسمة بلا مشاكل وكمان بيسعدنا، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبرك ويصبر العائلة كلها".

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى بالمهندسين قبل رحيله الخميس.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.