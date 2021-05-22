“لو كنت نقيب الممثلين هتشطب مين من النقابة” ؟ .. سمير غانم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الإعلامية بسمة وهبة، سؤالا للفنان القدير الراحل سمير غانم.. لو كنت نقيب للفنانين هتشطب مين من الفنانين؟.

ورد سمير غانم، على سؤالها خلال حلوله ضيفا بأحد الحلقات ببرنامج "شيخ الحارة"عام ٢٠١٨، قائلا : "أشيل نفسي أنا الأول عشان مزعلش حد".

ووجهت وهبة، سؤالا آخر له قالت فيه.. هتشطب مين بعدك؟، ليرد غانم مازحا: "هشيل كله.. كله، أنا قعدت بقا هيشتغلوا ليه".

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى بالمهندسين قبل رحيله.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".