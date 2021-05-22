إطلاق البوستر الرسمي لأحمد حاتم في مسلسل "ليه لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، نشر الفنان أحمد حاتم البوستر الرسمي لشخصية صلاح التي يؤديها في الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟!، والذي يشارك في بطولته مع الفنانة منة شلبي، ومن إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ومن المقرر عرضه قريباً على منصة شاهد.

يظهر على البوستر مجموعة من قطع البازل، تحمل إحداها صورة لـ حاتم بملامح جادة. وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟! حول أمينة التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وما تواجهه من صعوبات في سبيل تحقيق ذلك. ويشارك حاتم ومنة في بطولته كل من سارة عبد الرحمن، مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلة منى أحمد زاهر .

ومن أحدث أعمال حاتم المنتظر عرضها فيلمي قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وهو بطولة جماعية تضم عدد كبير من النجوم، وعروستي الذي تشاركه بطولته جميلة عوض، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، والفيلم الحربي السرب، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم.