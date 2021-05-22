شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكاثوليكى يزور حورية فرغلى ويهديها آية قرآنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المركز الكاثوليكي المصري للسينما بزيارة خاصة للنجمة حورية فرغلى لتهنئتها على نجاح العمليات التي أجرتها مؤخرًا في أنفها بالولايات المتحدة الأمريكية وعودتها بسلام إلى منزلها.

وأهدى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما النجمة حورية فرغلي آية قرآنية احتفالاً بعودتها ونجاح العمليات التى أجرتها، طالبًا من الله أن يغمرها ببركاته وخيراته ويحفظها من أي سوء.

وسبق وحصل ”الخليج 365” على صور خاصة للنجمة حورية فرغلى بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية فى أنفها فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة إعادتها لشكلها الطبيعى بعد معاناتها الكبيرة لسنوات بسبب أخطاء طبية من بعض الأطباء، وظهرت النجمة حورية فرغلى بعد الانتهاء من العمليات التى أجرتها بأنفها بحالة جيدة ورسمت الابتسامة على وجهها بعد نجاح هذه العمليات.