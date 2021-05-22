شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد فى تعليق جديد: أول مرة سمير غانم يعمل حاجة تزعلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسن الرداد، على استخدام صورة متداولة عبر منصات السوشيال ميديا منذ أيام، عبارة عن شخص يرفع لافته مكتوب عليها "أول مرة سمير غانم يعمل حاجة تزعلنا"، لنشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

وسرعان ما استقبل الرداد عدد كبير من التعليقات على الصورة التي نشرها ومن ضمن التعليقات الفنانة بشري التي كتبت قائلة "فعلا، عاش ومات نسمة بلا مشاكل وكمان يسعدنا، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته و يصبرك و يصبر العائلة كلها"، بينما كتبت الفنانة غادة عادل قائلة "الله يرحمه ويحسن اليه ويصبركم".

وتلقى الفنان حسن الرداد والإعلامى رامى رضوان عزاء والد زوجتيهما الفنان الكبير سمير غانم على المقابر، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور وتقديم واجب العزاء منهم، حماقى، هانى رمزى، عمرو سعد، حمادة هلال، دينا، بوسى شلبي، عمرو يوسف، نضال الشافعي، ماجد المصري، حمدى المرغني، بيومى فؤاد، مصطفى درويش، لبلبة، إلهام شاهين، كريم فهمي، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، أول أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.