شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الملاكمة.. مارك والبيرج يحلق شعره ويحاول كسب 30 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ممثل هوليود مارك والبيرج عن أحدث لوك له بسبب الشخصية الذى يحضر لها حاليًا لفيلمه المقبل، والذى سيلعب فيه دور ملاكم يتحول بعدها إلى كاهن، حيث ظهر في أحدث صورة له وفقًا لموقع الديلى ميل وهو حليق الرأس تمامًا، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في وزنه بصورة كبيرة.



أحدث صورة لـ مارك والبيرج

وأضاف تقرير "ديلى ميل" أن الفيلم الذى لم يتم الكشف عن اسمه بعد، استلزم من والبيرج زيادة كبيرة في الوزن، الأمر الذى يعمل عليه بصورة يومية مع الشيف الخاص به، وذلك من أجل أن يكسب 30 كيلو إضافية له.



مارك فى صورة قديمة يظهر فيها كيفية تغير وزنه

من ناحية أخرى سبق وتعرض والبيرج لخسارة فادحة منذ عدة اسابيع، بوفاة والدته ألما والبيرج، ورئيسة عائلة Wahlberg، عن عمر يناهز الــ78 عامًا، بعد أن كتب أفراد من عائلتها الخبر الحزين عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

ونقلت صحيفة فاريتي، تصريحات من أفراد عائلاتها بمن فيهم مارك ودوني، اللذان أعلنا عن خبر وفاة والدتهما عبر حساباتهم الشخصية بموقع إنستجرام، وكتب مارك عبر حسابه "أرقدي بسلام"، بينما كتب دوني "كانت دائمًا ملاكًا، الآن لديها جناحان".

وعلى جانب آخر، تعاقدت النجمة العالمية هالي بيري علي بطولة فيلم الجاسوسية "Our Man from New Jersey" جنباً إلى جنب مع النجم العالمي مارك والبيرج، وحسب موقع hollywoodreporter ، من المقرر أن ينتج مارك والبيرج الفيلم بالتعاون مع ستيفن ليفينسون، أما السيناريو فسيكون لـ ديفيد جوجنهايم ، بناءً على فكرة من المنتج ستيفن ليفنسون.