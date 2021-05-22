فيديو.. عمرو عبدالجليل: أفكر في الاعتزال وأتمنى الموت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلّ الفنان المصري عمرو عبدالجليل ضيفاً في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "Ten".

وخلال المقابلة التلفزيونية، أكد عبدالجليل رضاه عما قدمه من أعمال خلال مشواره الفني، مشيراً إلى رغبته في اعتزال الفن والبعد عن الأضواء تماماً.



وأوضح عبدالجليل أنه لا يهتم بجني الأموال وتكوين ثروة، ويعيش الحياة بشكل بسيط جداً ولا يخاف من الموت، قائلاً: "الواحد مش دايماً راضي عن كل حاجة في الحياة بس عايشها، وأحياناً بطلب من ربنا يخلصني وأخرج من الدنيا، الموت حق مش شر، هقابل ربنا في أحلى من كدة".





وأضاف أنه عندما دخل المجال الفني لم يفكر في النجومية والشهرة، والفن بالنسبة له عمل يمتهنه وفي أحيان كثيرة يفكر في تغييره والعمل في أي مهنة أخرى.

وأشار إلى أنه دائماً يعشق الدور الثاني ويرى أن تأثيره في العمل الفني قوي جداً، وأكبر دليل على ذلك تأثير عبد المنعم إبراهيم واستيفان روستي وغيرهما من عمالقة الفن.

وكشف عبد الجليل عن أنه لا يختار أدواره في السينما والتلفزيون، ولكن ترشحه شركة الإنتاج أو المخرج ولا يحلم بتقديم أدوار معينة بسبب الواقع المحيط.

يذكر أن عمرو عبد الجليل شارك في عملين خلال موسم رمضان الماضي هما "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، و"لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة.