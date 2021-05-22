قتيلان و8 جرحى في إطلاق نار بمنيابوليس الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار بوسط مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان، إن رجلين قُتلا بالرصاص، وأصيب ثمانية آخرون في وسط مدينة منيابوليس.



وأضافت شرطة المدينة على تويتر: "الضحايا العشر بالغون، وهم خمسة رجال وخمس نساء، والقتيلان رجلان وهناك رجل في حالة حرجة".

وقال البيان: "جرت استعادة النظام بشكل كامل في مكان الحادث والمناطق المحيطة به"، مضيفا أن 7 مصابين عولجوا في مستشفيات بالمدينة وأن إصاباتهم لا تهدد حياتهم.

وشهدت مدينة منيابوليس حوادث قتل لأمريكيين من أصول أفريقية، برصاص الشرطة الأمريكية، ما تسبب في أعمال عنف وتوتر.