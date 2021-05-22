ختام تدريب جوي بين القوات السعودية والأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت مناورات التمرين المشترك "سراب الصحراء 3" بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية.

وشهدت المناورات العسكرية عدداً من التدريبات على السيناريوهات القتالية المشتركة، للتصدي للتهديدات الناشئة.

وتهدف هذه التدريبات إلى صقل الخبرات، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة، وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.







وشاركت فيه منظومات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة بينها: إف-15 إس أي، إف 15 سي، تايفون، تورنيدو، وكذلك منظومات الإنذار المبكر، والاستطلاع الإلكتروني، والتزود بالوقود، ومن الجانب الأمريكي منظومات إف 15، إف16، إف18، الأيواكس.

كما يبرز هذا التمرين القدرات الجوية والتكامل العملياتي، وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة الجوية، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



