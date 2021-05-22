"65 ألف طن".. الملكة إليزابيث تتفقد حاملة طائرات باسمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفقدت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، حاملة الطائرات الجديدة المسماة باسمها، السبت، قبل أن تبدأ السفينة أولى رحلاتها التشغيلية.

وصعدت الملكة البالغة من العمر 95 عاما على متن حاملة الطائرات البريطانية (إتش.إم.إس كوين إليزابيث) في بورتسموث بعد سبع سنوات من إعلانها اختيار هذا الاسم لحاملة الطائرات مع زوجها الأمير فيليب الذي تُوفي الشهر الماضي.



ومن المقرر أن تحمل السفينة، التي تزن 65 ألف طن، ثماني مقاتلات بريطانية من طراز "إف-35 بي" وعشر طائرات "إف-35" أمريكية الصنع بالإضافة إلى 250 من مشاة البحرية الأمريكية ضمن طاقم قوامه 1700 فرد.

وستقود حاملة الطائرات القافلة إلى جانب مدمرتين وفرقاطتين وغواصة وسفينتي دعم في رحلتها التي ستقطع 26000 ميل بحري على مدى 28 أسبوعا، إلى المياه الآسيوية، لتنضم إلى مجموعة مكونة من مدمرة أمريكية وفرقاطة من البحرية الهولندية.

وستبحر المجموعة في بحر الصين الجنوبي، الذي تتنازع الصين ودول بجنوب شرق آسيا على السيادة في أجزاء منه، في طريقها إلى بحر الفلبين. كما ستتوقف السفن في الهند وسنغافورة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هذا الانتشار سيساعد في إبراز القوة الناعمة البريطانية مثل الإيمان بالديمقراطية وسيادة القانون.