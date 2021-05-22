شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تبدأ فى تحضيرات فيلمها الجديد "القاهرة مكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة منى زكى فى تحضير فيلمها الجديد "القاهرة مكة"، الذي من المقرر أن تبدأ تصويره في النصف الثاني من أغسطس المقبل، والعمل من إخراج هاني خليفة، وتجري الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، وتتناول منى العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وشاركت منى زكى فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" وشارك فى بطولته كل من الفنان محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

واستطاعت النجمة الكبيرة منى زكي جذب عشاق الدراما لمشاهدة العمل، كما أظهرت براعتها في إتقان التعبير بأحاسيس الموقف الذى تؤديه، وتجعل المشاهد وكأنه يشاهد أمر حقيقى وواقعى وليس تمثيلى، كما شهد المسلسل مباراة فنية بين بطلى العمل محمد فراج ومحمد ممدوح، واستطاع العمل أن يلقى الضوء على قضايا هامة مثل قضية الطلاق الشفهى، وكيف يتسبب فى الكثير من المشكلات، إضافة إلى قضية الاغتصاب الزوجى، والذى يعاني منه كثير من الزوجات، ولكن لا يتحدث عنه أحد، وهي واحدة من أبرز القضايا التى قدمها المسلسل.