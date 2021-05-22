شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يهدى عرض الليلة من "أبو العربى" لروح عاشق الضحك والمسرح سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان هانى رمزى، أن عرض الليلة من مسرحيته "أبو العربى" التى تعرض حاليًا على أحد المسارح فى مدينة نصر، ستكون احتفالية بعنوان "فى حب سمير غانم"، مهديًا العرض الروح لفنان الكبير الراحل.

وقال رمزى، عبر حسابه على تويتر: "عرض النهاردة لمسرحية أبو العربى، هو عبارة عن احتفالية بعنوان (فى حب سمير غانم)، وسنهدى العرض لروحه لأنه عاشق المسرح وعاشق الضحك.. الله يرحمه".





ويشارك فى البطولة معه حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى وآخرون، ومن إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.

وقرر النجم هانى رمزى، العودة مرة أخرى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عاما عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت مسرحية " كدة أوكيه" عام 2003، ويشاركه بطولة "أبو العربى" داليا البحيرى، حجاج عبد العظيم، محمد جمعة، أحمد فتحى، عمرو عبد العزيز وآخرون، من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.

ورحل النجم الكبير سمير غانم، الخميس الماضى، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.